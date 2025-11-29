TMW Juventus, la Curva non perdona dopo il gol preso dal Cagliari: "Tirate fuori i c******i"

L'ambiente in casa Juventus resta sempre sul filo del rasoio tra la tensione e la perdita delle staffe. E infatti i tifosi bianconeri non hanno preso tempo a esprimere il proprio dissenso nel momento in cui la ciurma di Spalletti è finita sotto allo Stadium contro il Cagliari - prima di pareggiarla con Yildiz un minuto dopo - a causa del gol di Sebastiano Esposito: "Tirate fuori i coglioni", l'espressione colorita usata dalla Curva nei confronti dei giocatori, secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.

Proprio pochi istanti dopo, però, la Juventus ha reagito con i fatti e dopo una deviazione in contrasto di Khephren Thuram, il turco in maglia numero 10 bianconero ha raccolto una palla sporca e l'ha scaricata in fondo alla porta di Caprile. Segnando l'1-1 e riaprendo il match in casa.

