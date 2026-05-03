Serie A, la classifica aggiornata: il Milan ora rischia di essere agganciato dalla Juventus
Incredibile colpo di scena a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha superato il Milan nel match pomeridiano valido la 35^ giornata di Serie A con un 2-0 firmato Berardi e Laurienté, due dei pezzi forti della rosa di Grosso. Inevitabilmente la classifica viene rivoluzionata: i neroverdi scavalcano la Lazio al 9° posto e agganciano il Bologna al tempo stesso mentre i rossoneri non sono ancora matematicamente in Champions League.
Oltre il danno la possibile beffa: il ko fuori casa dà un'enorme chance alla Juventus, che potrebbe tentare di appiccicarsi in 3a posizione e rimettere in discussione l'ultimo gradino del podio. Ma servirà un successo con il Verona già retrocesso prima.
La classifica aggiornata di Serie A
1. Inter 79 (34 partite giocate)
2. Napoli 70 (35)
3. Milan 67 (35)
4. Juventus 64 (34)
5. Como 62 (35)
6. Roma 61 (34)
7. Atalanta 55 (35)
8. Bologna 49 (35)
9. Sassuolo 49 (35)
10. Lazio 48 (34)
11. Udinese 47 (35)
12. Parma 42 (34)
13. Torino 41 (35)
14. Genoa 40 (35)
15. Cagliari 37 (35)
16. Fiorentina 37 (34)
17. Lecce 32 (35)
18. Cremonese 28 (34)
19. Verona 19 (34)
20. Pisa 18 (35)