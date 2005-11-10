Fiorentina, Kean via solo per 40 milioni: la strategia dopo la clausola

Scadrà il 15 luglio la clausola rescissoria da 62 milioni di euro di Moise Kean, ma la Fiorentina è pronta a respingere offerte al ribasso. Dopo quella data il club viola prenderà in considerazione soltanto proposte da almeno 40 milioni di euro.

La Fiorentina ha già tracciato la linea sul futuro di Moise Kean. Se entro il 15 luglio nessun club eserciterà la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, la società viola continuerà a puntare sull'attaccante e prenderà in considerazione soltanto offerte da almeno 40 milioni. Una valutazione che conferma la volontà di non privarsi facilmente di uno dei giocatori più importanti della rosa. La possibilità che qualcuno versi l'intera clausola appare oggi piuttosto remota. Dopo l'exploit della stagione precedente, l'ultimo campionato è stato infatti condizionato dai problemi fisici, in particolare dall'infortunio alla tibia, che hanno inciso sul rendimento del centravanti.

La Fiorentina non ha necessità di vendere

La Fiorentina non ha alcuna necessità di cedere il giocatore e, anzi, sta costruendo la squadra con Kean al centro del progetto tecnico. Solo un'offerta ritenuta adeguata, non inferiore ai 40 milioni di euro, potrebbe aprire a una trattativa dopo la scadenza della clausola. Prima del mercato, però, l'attenzione sarà rivolta alle condizioni fisiche dell'attaccante. Al raduno estivo e durante le visite mediche verranno verificati i progressi della tibia, con l'obiettivo di ritrovare al più presto il Kean che aveva trascinato la Fiorentina a suon di gol. Lo riporta l'edizione odierna de