Sforbiciata a centrocampo. Non solo Elmas: tre addii a gennaio. E partirà anche Zanoli

Importante restyling a centrocampo per il Napoli nella prossima finestra di calciomercato. Il club partenopeo tra qualche giorno darà il via libera a diverse cessioni per poi rinforzare la squadra con almeno due rinforzi, quasi certamente tre.

Al netto di ciò che accadrà a fine stagione con Piotr Zielinski, in scadenza di contratto, la società partenopea pare intenzionata ad assecondare la volontà del centrocampista macedone Eljif Elmas di trasferirsi al Red Bull Lipsia per giocare con maggiore continuità dal primo minuto. L'offerta per il Napoli è di 25 milioni di euro e col calciatore classe '99 sono già stati concordati i termini del nuovo ingaggio. "Chi vuole andare via, può partire", ha detto Walter Mazzarri dopo la disfatta di Coppa Italia.

Un messaggio diretto a Elmas, evidentemente, ma non solo. Partirà a gennaio anche Diego Demme, in scadenza di contratto. Dovrebbe andare via in prestito Gianluca Gaetano, centrocampista che tramite il suo agente anche recentemente ha reclamato più spazio. In uscita a titolo temporaneo anche Alessandro Zanoli, col Genoa in prima fila.

E in entrata?

In cima alle preferenze della società partenopea c'è Lazar Samardzic per sostituire Elmas. Ma il Napoli che a gennaio perderà Franck Anguissa causa Coppa d'Africa cerca anche un centrocampista con le caratteristiche della mezzala camerunese. E poi un vice Di Lorenzo: lo scorso anno toccò a Bartosz Bereszynski rimpiazzare l'uscita di Zanoli, questa volta Marco Davide Faraoni e Pasquale Mazzocchi sono le due opzioni principali.