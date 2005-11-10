Solomon saluta la Fiorentina e il Tottenham: per De Zerbi è fuori dal progetto

L'avventura di Manor Solomon con la Fiorentina è terminata e molto probabilmente lo sarà anche quella con il Tottenham. Secondo quanto riportato dal portale inglese football.london, il nuovo allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi avrebbe già comunicato all'esterno israeliano che non farà parte del progetto tecnico della prossima stagione, aprendo così alla sua cessione.

Arrivato a Londra nel 2023, Solomon non è riuscito a trovare continuità con la maglia del Tottenham, anche a causa di un grave infortunio al ginocchio che ne ha rallentato la crescita. Da allora il classe 1999 ha collezionato appena sei presenze ufficiali con gli Spurs, trascorrendo gran parte del tempo in prestito, compresa l'ultima esperienza alla Fiorentina.

L'esterno israeliano sperava di poter rilanciare la propria carriera proprio sotto la guida di De Zerbi, già suo allenatore ai tempi dello Shakhtar Donetsk, ma le indicazioni arrivate dal tecnico sarebbero state differenti. Con ancora due anni di contratto, Solomon è ora destinato a lasciare il Tottenham, che nelle prossime settimane cercherà una nuova sistemazione per il giocatore.