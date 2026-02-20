Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"

In casa Juventus c'è un aspetto che non riguarda il gioco e che diventa sempre più urgente ogni giorno che passa: il rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, entrato in corsa a fine ottobre dopo l'esonero di Igor Tudor, accettò di firmare un contratto che lo lega al club bianconero fino al prossimo 30 gennaio.

Dopo 13 vittorie in 24 partite, con una media che in campionato sfiora i 2 punti a partita e che ha permesso al club di essere tornato in piena corsa per i primi quattro posti, qualcuno si aspettava che immediatamente dopo il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz ci sarebbe stato anche quello di Spalletti. E invece, nonostante il tecnico continui a glissare sull'argomento nelle conferenze stampa, al momento non sembrano esserci ancora le proposte di firma e il suo futuro sarà probabilmente legato ai prossimi risultati che la Juve riuscirà a ottenere tra Campionato e Champions. Insomma, quella che fino a poche settimane fa sembrava una firma soltanto formale, adesso non sembra più così scontata.

A tornare sull'argomento è stato anche lo stesso Spalletti, sollecitato nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como: "Rinnovo come soluzione per questa situazione? Non penso sia la soluzione che poi può far cambiare, anzi. Siccome me l'hanno detto anche a me, è una cosa che si può fare da parte mia perché io non è che cerchi cose differenti. Cerco un campo da calcio con il pallone e dove ci siano dei ragazzi da allenare, possibilmente intelligenti e qui c'è tutto perché i miei giocatori sono così. Se fosse questa la necessità si può metterla a posto subito".

