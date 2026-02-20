Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"

Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:31Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Como, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma domani alle 15. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Come sta la squadra?
"A volte ci sono delle cose che riesci a vedere però ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste e quindi devi prenderne atto e decidere cosa farne. La reazione è sicuramente un valore però è la consapevolezza della forza della squadra che dice se rimani fermo o tenti di crescere nel momento che stai attraversando. Abbiamo fatto delle analisi corrette e obiettivo e poi dobbiamo usare questo dolore come un elastico che ti carica e spinge per la prossima partita. Poi vedremo cosa riusciremo a fare".

Locatelli o McKennie possono riposare?
"Quello di Kalu è un atto dovuto perchè trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prenderne atto. Secondo me la società ha fatto bene. Bremer non sarà della partita, David è convocato e non potrà giocare tutta la partita perciò valuteremo. Locatelli sembra non sentire la stanchezza è sempre molto presente per entusiasmo e spirito da trasmettere. McKennie la vedo dura di farne a meno, soprattutto in determinati ruoli... la società era stata brava a portare a casa Holm ma si è fatto male subito e poi la squalifica di Kalu e l'infortunio di Bremer ci fanno essere un pochino corti. Terzini destri non è che ne abbiam oaltri, o tutta fascia di destra e McKennie è uno che ci fa comodo".

Openda può giocare?
"Titolare o riserva cambia poco. Abbiamo forse valutato male delle cose, penso la cosa fondamentale sia che David abbia un po' più di possibilità relazionale con la squadra. Se ci disuniamo perdiamo di efficacia e forza, la nostra crescita sta nell'essere stati bravi a fare questa squadra che ha il gioco come qualità collettiva e assomiglia un po' alle caratteristiche della somma dei calciatori che abbiamo a disposizione. E' un po' ibrido il gioco del calcio, si fa goal quando si difende, si prende goal quando sei nelle situazioni di averli messi a cuccia, vai a fare questa pressione alla loro squadra e con una pallata si va a far goal dall'altra parte. Di quello sono convinto e mi fido abbastanza di me stesso. Quello che abbiamo tentato di metter su con la squadra è quello corretto. Quello che diciamo di fare va fatto bene e va fatto nella sua completezza, sia che pressioamo, sia che iniziamo il palleggio che ci porterebbe ad avere più possibilità per andare ad attaccare.

Cosa intende per dobbiamo cambiare registro?
"Ci possono delle cose che si possono dire e delle cose che devo dire ai calciatore. Questa è una cosa che non si può dire e i famosi tre passi indietro sono stati trattati nella riunione dei calciatore. I famosi tre passi indietro sono stati trattati nella riunione e possono essere quelli per fare la rincorsa e avere più spinta, vedremo se sarà così".

Si potrà vedere Perin domani?
"Secondo me abbiamo tutte le responsabilità uguali e si continua con Di Gregorio".

Cosa si dovrebbe fare in maniera diversa rispetto a Istanbul?
"Non dobbiamo farci cacciare dopo 10' minuti, purtroppo è così. Noi vorremmo essere giudicati in partite dove giochiamo 11vs11. Poi c'è Bergamo che è ugualmente una sconfitta, perchè i tre passi sono le sconfitte che abbiamo subito. Ci sono questi momenti che dobbiamo... correre di più, pressare di più, a volte bisogna ragionare meglio perchè non ci dobbiamo far tirare dentro a quello che è il caos dei ribaltamenti delle partite perchè poi devi rimanere ocn una testa abbastanza lucida che ti permette di ragionare e in queste ultime partite ci siamo lasciati coinvolgere emotivamente e poi non siamo stati bravi a saper nascondere qualche incertezza di ragionamento. e nelle tue incertezze l'avversario prende dei vantaggi".

Sono gli otto giorni più importanti della stagione?
"Certo, perchè ci rendiamo conto di quello che è stata la sua analisi. Io sono convinto che questa squadra avrà una reazione evidente per poter esprimere quelle che sono al meglio le nostre qualità".

Cosa non bisogna fare contro il Como?
"Il Como è una squadra forte che sa usare quelli che sono gli insegnamenti, il calcio che ha in mente il suo allenatore che secondo me è molto forte e che ha grandissime qualità da trasferire alla squadra. Lui era l'esempio del giocatore completo e sempre a disposizione e lui vuole trasferire questo alla sua squadra. Per lui il controllo della partita è la semplicità su cui poi costruire tutto da un punto di vista di qualità di gioco e risultato e secondo me sta facendo molto bene. Lo reputo tra i più bravi che abbiamo, sono andato a vederlo allenare quando ero ct e ho avuto quella conferma. Guardando le sue partite, il modulo varia, ora si osno messi 4-2-3-1 e al di là di Paz o meno, ha una qualità di livello super top, quando calcia ha questa sassata e precisione che ribalta tutto quando non te lo aspetti. Però poi c'è un valore di squadra che ti tirano dentro questo tranello nel doverli rincorrere e poi si crenao spazi che vanno a sfruttare in un attimo. Le insidie ci sono però poi sono altrettanto convinto che la nostra squadra sappia riprendere in mano la situazione perchè era riuscita ad arrivare a un livello di gioco... poi non siamo stati bravi a difenderlo quel livello. Ci osno entrate in mezzo delle cose che ancora non siamo riusciti a normalizzarle. Nelle ultime due partite siamo stati a giocare in inferiorità quindi non si può valutare se si sono perse o siamo stati costretti da quello che ci è successo. io sono molto fiducioso perchè a parte i bravi ragazzi che a volte non basta, io vedo una squadra che ha del bravo ragazzo ma anche della persona intelligente e io mi voglio appoggiare sulla parte intelligente della squadra.

Sul rinnovo?
"Ma a lei sta a cuore questa situazione? Non penso sia la soluzione che poi può far cambiare.. .se fosse la soluzione, io penso sia un po' il contrario. Siccome me l'hanno detto anche a me, è una cosa che si può fare da parte mia perchè io non è che cerchi cose differenti. Cerco un campo da calcio con il pallone e dove ci siano dei ragazzi da allenare, possibilmente intelligenti e c'è tutto perchè i miei giocatori sono così. Se fosse questa la necessità si può metterla a posto subito".

Si aspettava una squadra più matura?
"Personalità, carattere... anche il talento se non è supportato da personalità e carattere, sono le basi per qualsiasi cosa. Bisogna essere un po' tosti nella vita, no nsubire le cose come gli altri ce le vogliono far arrivare perchè poi è da queste qualità che si diventa coem dobbiamo essere in quel momento".

16:31 - Termina la conferenza di Luciano Spalletti

Articoli correlati
Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray... Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"... Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Altre notizie Serie A
Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, Daivd c'è. E su Locatelli e McKennie..."... Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, Daivd c'è. E su Locatelli e McKennie..."
Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora... Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora riprendiamo"
Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni
Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray... Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti TMW RadioSpalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"... Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"
Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"... TMW RadioGianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito" Live TMW Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Richiesta di grazia per Kalulu atto dovuto dopo due ingiustizie evidenti"
Immagine top news n.2 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora riprendiamo"
Immagine news Serie A n.2 Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni
Immagine news Serie A n.3 Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Immagine news Serie A n.4 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"
Immagine news Serie A n.6 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci: "Prendiamo le partite come finali. In testa c'è solo il Mantova"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Con la Juve Stabia è uno scontro diretto. Ma zero ansie, solo carica"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini: "Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutta l'Irpinia. Con la Reggiana voglio concretezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.2 Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Immagine news Serie C n.3 Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Immagine news Serie C n.4 Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Immagine news Serie C n.5 Forlì, rinnova uno dei protagonisti della promozione! Farinelli firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Foggia, arriva il difensore croato Eric Biasiol. Contratto fino al giugno 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV