Spalletti: "Napoli è casa mia. Ho lasciato per preservare la bellezza che avevo nel cuore"

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato della sua avventura a Napoli: "Eh, Napoli…Il legame tra me e il popolo napoletano è strettissimo ed è l’aspetto a cui tengo di più. Ora che ho ricevuto la cittadinanza onoraria sono un official scugnizzo e posso dire che Napoli è casa mia: nessun comune mortale merita quello che mi è stato trasferito qui. La mia gratitudine sarà infinita

Allora perchè lasciare?

" E’ dispiaciuto anche a me, ma volevo preservare la bellezza che avevo nel cuore e non rimetterla subito in discussione perchè è una roba che nessuno può sentire se non la prova direttamente come l’ho provata io".