Spalletti ti mette le ali: la Juve vince a Cremona coi gol di Kostic e Cambiaso, ma non convince

La Juventus apre l'era Spalletti vincendo a Cremona, con qualche sofferenza di troppo e ritrovando le reti degli esterni, una per tempo: apre Kostic, chiude Cambiaso, anche se il gol finale di Vardy fa tremare i bianconeri per gli ultimi dieci minuti di partita. Squadra che sicuramente non è guarita, ma cui Spalletti sembra aver dato qualcosa a livello di atteggiamento.

La sfida si mette subito in discesa per la Juve, che passa a condurre dopo neanche due minuti: McKennie imbuca in area per Openda, tacco per Vlahovic che viene però anticipato da un maldestro tocco di Vandeputte, la fera così arriva al solissimo Kostic, il quale fredda Audero sul proprio palo senza possibilità di errore. Piano-partita da cestinare per Nicola, che fa del gioco di rimessa il proprio marchio di fabbrica; la Cremonese infatti fatica a rendersi pericolosa per rispondere al vantaggio Juve, che invece va ad un passo dal bis: Cambiaso vola a destra e invita alla conclusione Locatelli, il cui destro è forte e preciso, così Audero può solo deviare, per sua fortuna sul palo.

La gara si inasprisce dal punto di vista dello scontro fisico e sono diversi i duelli aerei su cui il direttore di gara, Daniele Chiffi, è costretto a interrompere il gioco. Prima del duplice fischio che manda le squadre al riposo di metà partita c'è ancora spazio per una conclusione a lato di Openda, molto attivo ma poco incisivo negli ultimi metri. Nella ripresa la Cremonese cresce in fase di spinta, anche se dalle parti di Di Gregorio ci arriva solo a gioco fermo, con un tiro insidioso di Vandeputte, viziato però da un tocco irregolare di Vardy. Spalletti vede una Juve in difficoltà e cambia: dentro Conceicao e fuori Openda, davvero in ombra, e fa bingo. Il portoghese ci mette due minuti e creare l'azione del 2-0: serpentina a destra, cross al centro che Cambiaso spedisce in fondo alla rete anche grazie ad un tocco di Terracciano sull'assist. La gara sembra sostanzialmente decisa, con Nicola che prova il tutto per tutto cambiando l'attacco intorno a Vardy. Ed è proprio l'inglese, con un'azione in pieno stile Leicester, a riaprire la gara: duello spalla a spalla con Gatti, vinto, e fuga per 50 metri prima del destro a incrociare che vale il gol dell'1-2.