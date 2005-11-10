TMW Fiorentina forte su Oulai: prossima settimana decisiva. I dettagli della trattativa col Trabzonspor

Cresce l'ottimismo attorno all'affare per l'ivoriano classe 2006 che proprio in queste ore sta facendo ritorno dal Mondiale.

Fabio Paratici sta lavorando senza sosta in queste ore all’interno del Viola Park per consegnare a Fabio Grosso non solo una rosa che possa riportare la Fiorentina ai vertici della Serie A, ma anche costruita nel minor tempo possibile. Il dirigente è consapevole dell’importanza di inserire fin da subito i nuovi innesti negli ingranaggi del tecnico gigliato ed è per questo che, dopo aver piazzato i colpi Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, adesso è pronto a fiondarsi anche su Christ Inao Oulai.

Settimana decisiva

Nonostante le smentite da parte del club, la trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per l’ivoriano classe 2006 esiste e sembra pure particolarmente calda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, le due parti avrebbero addirittura un principio di accordo formale. La prossima settimana potrebbe essere quella dell’affondo decisivo, anche perché proprio in queste ore Oulai sta facendo ritorno a Istanbul dopo aver disputato da assoluto protagonista la Coppa del Mondo con la Costa d’Avorio, eliminato ai sedicesimi dalla Norvegia.

Cosa manca alla fumata bianca

Non appena il ragazzo incontrerà i propri agenti e il Trabzonspor allora l’affare potrà entrare nella sua fase conclusiva, in quella più delicata. Il calciatore e il suo entourage stanno spingendo molto per l’approdo a Firenze e si vocifera addirittura che in settimana alcuni dirigenti viola voleranno in Turchia per chiudere la trattativa. Cresce l'ottimismo attorno al buon esito delle negoziazioni, con l'intesa che potrebbe essere trovata sulla base di un’offerta da 30 milioni più qualche bonus e molto probabilmente anche una percentuale sulla futura rivendita.