Stasera Palmeiras-Flamengo per la Copa Libertadores 2025: occhi puntati sui tanti ex Serie A

La finale di Copa Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo non sarà solo uno scontro tra i due club più forti del Sudamerica, ma anche un banco di prova per diversi giocatori che hanno calcato i campi di Serie A e che potrebbero avere un ruolo decisivo nella sfida di Lima.

Nel Flamengo la presenza di ex "italiani" è importante e di qualità. Danilo e Alex Sandro, entrambi difensori passati nella Juventus, garantiscono grande esperienza; Jorginho, centrocampista brasiliano ex Napoli e faro dell'Italia e del Chelsea campione d'Europa nel 2021, avrà le chiavi del centrocampo; Emerson Royal, ex Milan, offre corsa e duttilità sulla fascia destra, mentre l'ex romanista Vina aggiunge dinamismo e copertura. A completare il pacchetto, Pulgar, ex Bologna e Fiorentina, e Pedro, ex centravanti della Viola.

Nel Palmeiras, gli ex Serie A in campo non sono da meno. Gustavo Gómez, difensore con un trascorso nel Milan, è leader del reparto arretrato e ormai una leggenda del Verdao. Andreas Pereira, ex Lazio, ha un conto aperto con la finale: nel 2021 giocava con il Flamengo e un suo errore spianò la strada al gol vittoria nei supplementari di Deyverson. Infine, Felipe Anderson, ex Lazio, vorrebbe conquistare il trofeo per la seconda volta, 14 anni dopo quello vinto con il Santos.