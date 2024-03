Szczesny: "Momento difficile, non è da Juve. Ci rimane il mini obiettivo Champions"

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato in mixed zone al termine della sfida persa a Roma contro la Lazio: “È un momento molto difficile - ha detto il portiere bianconero - non è da Juventus. Ognuno di noi deve fare di più. L'obiettivo Champions è quello che ci è rimasto con la Coppa Italia e dobbiamo fare di tutto per portare a casa questo mini obiettivo".

Poi i complimenti alla Lazio: “Tudor sappiamo come gioca. Ha fatto una bella gara, aggressiva, hanno meritato il gol della vittoria. Abbiamo tre giorni per la prima di Coppa Italia. Ultimi 15 minuti del primo tempo molto meglio, loro molto aggressivi. Loro hanno fatto bene, noi non abbiamo trovato la via d'uscita”, ha detto ai microfoni de LaLazioSiamoNoi.it.