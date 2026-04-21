TMW Tchatchoua retrocesso col Wolverhampton. In estate può diventare un'occasione per la Serie A

La retrocessione, ampiamente annunciata da settimane, del Wolverhampton in Championship può aprire ad occasioni di mercato buone anche per alcune società di Serie A. E fra queste, osservando la rosa del club inglese, potrebbe esserci anche Jackson Tchatchoua.

Esterno destro classe 2001 che in estate i Wolves avevano acquistato a titolo definitivo dall'Hellas Verona, la retrocessione del suo club potrebbe agevolare la sua partenza nella prossima sessione di calciomercato e già in passato diverse società italiane si erano interessate a lui. Fra questa anche Juventus e Inter, prima del passaggio in Premier League.

A gennaio era un nome buono per il Bologna, prima che andasse in porto lo scambio con la Juventus fra Holm e Joao Mario. E chissà che queste squadre non possano tornare alla carica nei prossimi mesi. Autore di 30 presenze con un assist in Premier League, lo scorso agosto il Wolverhampton aveva staccato un assegno da 12,5 milioni di euro per convincere il Verona a cederlo. E lo scorso gennaio, quando una partenza dopo pochi mesi sembrava possibile, la richiesta era di circa 10 milioni. Per questo in estate, vista anche la retrocessione, il prezzo scenderà ulteriormente. E a cifre inferiori ai 10 milioni potrebbe diventare un affare interessante per parecchie società italiane. In Serie A, ricordiamo, Tchatchoua ha giocato due stagioni mettendo insieme 64 presenze.