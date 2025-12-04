Jackson Tchatchoua, 12 milioni per lasciare Verona. Ultimo in Premier con i Wolves

Prima dell'addio di Simone Inzaghi, Jackson Tchatchoua sembrava nei piani dell'Inter. Dopo quanto capitato in seguito alla finale di Champions League, l'idea era comunque quella di salutare Verona per una squadra più importante. Alla fine è andato in Premier League, al Wolverhampton. "Mi dispiace aver perso un giocatore del genere - aveva poi detto il tecnico, Paolo Zanetti - È arrivata un'offerta e che la società ha ritenuto soddisfacente, come non era stato per l'offerta fatta dal Nottingham Forest rimandata al mittente e il giocatore come normale che sia aveva voglia di andare in Premier, dunque io non incateno nessuno

Il punto di partenza

Era arrivato in prestito, nell'estate del 2023, come ispirazione di Sean Sogliano. In prestito dal Charleroi, con il diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Gli scaligeri, dopo un anno più che discreto, lo avevano riscattato per poi cederlo. C'era il Rennes, che poi puntò Hateboer dell'Atalanta, ma anche altri club europei: richiesta del Verona troppo alta.

La cessione

Almeno fino alla proposta da 12 milioni di euro dei Wolverhampton Wanderers, capaci di superare il Nottingham Forest che stava tentennando oltre la quota dei 10 milioni (salvo poi scegliere Savona della Juventus).

Gli scenari di mercato

Dipenderà molto dall'eventuale salvezza (o meno) degli Wolves. L'ultimo posto in classifica (2 punti in 13 partite) fa pensare che a giugno Tchatchoua possa salutare in prestito, ma per ora continua a essere titolare nella formazione arancionera.