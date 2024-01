Live TMW Terracciano: "Scelto il Milan per le personalità come Ibra. Guardavo Maldini e Nesta"

Dopo l'esordio di mercoledì a San Siro contro l'Atalanta, è il momento della presentazione ufficiale: Filippo Terracciano, difensore e centrocampista classe 2003 arrivato a titolo definitivo dall'Hellas verona, parlerà per la prima volta a stampa e tifosi rossoneri dalla sala stampa di Milanello: segui in diretta dalle 14:00 tutte le dichiarazioni del giovane italiano con il live testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Sei giovane, ma hai già esperienza in Serie A...

"Sono giovane, ma sto accumulando esperienza partita dopo partita. Imparo molto. Con calma metto su esperienza".

Hai già esordito e lo hai fatto in maniera ordinata.

"Le emozioni erano forti all'inizio, ma poi una volta entrato ho dimenticato tutto e concentrato su quello che dovevo fare; ero lucido nel fare il mio compito per aiutare la squadra".

Cosa cambia tra Verona e Milano?

"Cambia tanto, lo si respira anche semplicemente dalla sala dei trofei; non devo dire io la grandezza del Milan. Sono stato accolto in maniera incredibile sia dai compagni che dallo staff. Però poi, quando sono in campo, dimentico tutto, stacco e do il massimo".

Sei un jolly...

"Non ho mai dato troppa importanza al ruolo che mi viene assegnata, perché do il mio meglio dove il mister mi mette; non è una cosa che controllo io. Qualsiasi ruolo sarò chiamato a fare proverò a farlo al meglio e mi adatto velocemente".

C'è qualche giocatore del Milan che hai idolatrato?

"Maldini e Nesta, guardavo tanti video su Youtube della loro fase difensiva".

Perchè hai spinto tanto per il Milan?

"Ho visto nel Milan l'ambiente adatto, migliore per me per crescere, per lo staff, i locali, per le personalità che ci sono, come Ibrahimovic. Più informazioni assorbo più cresco calcisticamente e umanamente".

Tuo padre ha giocato con Pioli...

"Ho saputo che mio papà avesse giocato col mister Pioli a Fiorenzuola. Abbiamo fatto due battute. A Verona ho fatto la mia vita, ora qui creiamo il mio futuro giorno dopo giorno".

Cosa ti può dare Pioli?

"Il mister può darmi veramente tanto, già dai primi allenamenti sto imparando tantissime cose. Sia calcisticamente che umanamente sono sicuro che avrò una crescita importante e non vedo l'ora di affrontare questa crescita".

Come hai trovato il gruppo?

"È un gruppo fantastico, i veterani mi hanno accolto bene. Allenarmi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tantissimo. Ora deve lavorare per avere il prima possibile più intesa in campo con loro".

Come ti sei trovato da esterno sinistro?

"Me l'ha chiesto al mister, ma non do molto importanza al ruolo: dove vengo schierato, do il mio meglio".

Perché hai scelto il 38?

"Il 24 era occupato da Kjaer. Ho scelto il 38 perché con Udogie ho condiviso tutto il settore giovanile e, parlando con lui, ho fatto questa scelta anche con lui".

Hai già legato con qualcuno in particolare?

"Ho trovato un ambiente fantastico, sia con i giocatori che con lo staff; ho provato sensazioni molto positive sotto ogni punto di vista. Qualsiasi bisogno che ho ci sono persone disposte ad aiutarmi e questa cosa qui mi ha fatto molto piacere, è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui".

