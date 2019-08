© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Possibile operazione in uscita per la Lazio. Tiago Casasola è nel mirino del Chievo Verona, una trattativa non legata all’eventuale arrivo di Vignato in biancoceleste (il giocatore piace sempre molto alla Sampdoria). Contatti in corso, la Lazio può vedere Casasola. E il Chievo ci pensa...