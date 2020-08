tmw Milan-Tonali, chiusura a un passo: si attende Cellino per l'accordo finale

Il Milan è a un passo da Sandro Tonali. Per la chiusura dell'operazione si attenderà il presidente Massimo Cellino: come raccolto dalla nostra redazione le parti attendono il rientro del presidente del Brescia da Londra nei prossimi giorni. Il numero uno delle Rondinelle sta portando avanti la trattativa in prima persona e tornerà in Italia tra martedì e mercoledì per poter raggiungere l'accordo finale con i rossoneri. Siamo ai dettagli, ormai Tonali è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.