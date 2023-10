tmw Napoli, De Laurentiis mette nel mirino tutti: ha capito di avere sbagliato in estate

Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino tutti. Al Napoli sono tutti in discussione, a partire dall'allenatore fino ai dirigenti. La cartina tornasole è nelle parole di oggi spiegando quello che sta succedendo con il tecnico Rudi Garcia. "Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio". Quindi il riferimento non è solo al tecnico, ma anche ai dirigenti che hanno dovuto prendere il posto di Cristiano Giuntoli, finito alla Juventus. Mauro Meluso è stato, come Garcia, un coup du theatre, visto che nessuno lo aveva messo fra i papabili per diventare direttore sportivo.

Il dirigente però ha potuto incidere poco nella prima estate a Napoli, visto che i nomi sul taccuino - Natan, Lindstrom e compagnia - erano già sul taccuino da tempo. Il lavoro è stato impostato sulla continuità, anche grazie all'apporto di Maurizio Micheli, sempre più centrale nelle questioni sul mercato. E poi ci sono anche De Laurentiis e Chiavelli che vogliono incidere, quindi sembrerebbe strana una presa di posizione sui dirigenti, poco colpevoli in questa fase, visto che poi le firme sono fatte dallo stesso presidente.

Rimane il fatto che per De Laurentiis sono tutti in discussione. Ieri Aurelio era in videochiamata nella riunione con Rudi Garcia. Invece all'Hotel Parker's di Napoli c'erano anche Micheli e Sinicropi (club manager nonché fidanzato di Valentina De Laurentiis, figlia del presidente), quindi le loro posizioni non dovrebbero, utilizzando un condizionale, essere a rischio. Il resto si vedrà, anche grazie ai risultati.