Sosa: "Inter-Lazio? I nerazzurri stanno un po' meglio. Inzaghi grande allenatore"

L’ex calciatore Rubén Sosa è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per anticipare i discorsi riguardanti Inter-Lazio: “Sono due squadre che mi sono rimaste nel cuore. I biancocelesti mi hanno portato in Italia, con i nerazzurri sono cresciuto. Credo che l’Inter per le vittorie che ha fatto possa stare un po’ meglio, anche se la Lazio ha grande voglia e ormai ha convinto i tifosi".

Cosa pensa di Inzaghi?

"L’ho conosciuto alla Lazio da giocatore e ho l’impressione che sia un grande allenatore. Una volta mi disse che non giocava per pareggiare, ma esclusivamente per vincere. Penso proprio per questo che l’Inter passerà contro il Milan, perché in Champions sta giocando benissimo e ha grande qualità. La Lazio invece gioca sempre palla avanti e non molla mai. Da capire se ci sarà in campo, ma ha pur sempre Immobile, che resta ancora un grandissimo campione".

Ci sono poi tanti altri nomi di livello in questa partita.

"Luis Alberto, che ormai comanda in partita, Vecino, da tanto adattato al calcio italiano e Lukaku, che credo sia tornato. Per quanto riguarda la conquista dello scudetto del Napoli mi sento di dire che è stato l’anno di Maradona, perché l’Argentina ha vinto il Mondiale e gli azzurri la Serie A”.