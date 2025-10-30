Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma

Il Pisa si presenta alla partita contro la Lazio senza aver vinto ancora una partita in campionato. I nerazzurri sono nelle stesse condizioni di Verona, Fiorentina e Genoa (anche loro senza ombra di un successo) ma che hanno una partita in più rispetto a loro.

La Lazio è in serie positiva da quattro turni (due vittorie e due pareggi) e sicuramente c’è l’intenzione di allungarla questa sera.

Un solo successo dei biancocelesti all’Arena Garibaldi. E’ avvenuto in occasione dell’ultimo incontro che si è disputato in campionato tra queste due squadre e risale ormai a 34 anni fa. Il 5 maggio 1991 i capitolini si imposero per 1-0 con rete di Ruben Sosa. C’è da dire però che il Pisa non ha mai vinto in casa in A contro la Lazio. I due successi che troviamo sono stati ottenuti entrambi in B.

La formazione allenata da Sarri non è solo alla ricerca del quinto risultato utile di fila, ma anche del quinto clean sheet del proprio campionato. Se riuscirà a mantenere la propria porta imbattuta contro il Pisa si ritroverà in vetta in questa particolare classifica, a pari merito nientemeno che con i rivali cittadini della Roma.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

2 vittorie Pisa

4 pareggi

1 vittoria Lazio

9 gol fatti Pisa

6 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A PISA

1967/1968 Serie B Pisa vs Lazio 1-, 37° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

1990/1991 Serie A Pisa vs Lazio 0-1, 31° giornata