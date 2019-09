Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Giacomo Morini

Khouma Babacar si avvicina al Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dal Sassuolo potrebbe essere il colpo last minute dei salentini per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato di mister Liverani. La formula prevista per chiudere l'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.