tmw Summit Inter-Barça in Catalogna: Marcelo Brozovic è stato il (principale) tema del giorno

vedi letture

Marcelo Brozovic. È stato questo il tema del giorno durante la riunione andata in scena ieri a Barcellona fra Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, Mateu Alemany, collega del Barcellona, e l'intermediario di mercato Edoardo Crnjar. Secondo quanto raccolto da TMW, i nerazzurri avrebbero parlato a lungo della situazione del centrocampista croato, legato alla Beneamata da un contratto fino al 2026 e uno stipendio da 6 milioni di euro più bonus, ma ormai non più titolarissimo e quindi possibile partente in estate.

Quello di Brozo è un nome che piace non poco al Barcellona, da tempo al lavoro per colmare il vuoto che Busquets lascerà fra qualche mese nella rosa di Xavi, sempre che alla fine non decida di accettare un rinnovo annuale. Inevitabile, al contempo, anche una chiacchierata su Franck Kessié, giocatore che piace a sua volta ad Ausilio fin dai tempi dell'Atalanta, ma per il quale ad oggi l'Inter non può affondare senza la certezza di giocare la prossima Champions League e di potersi permettere di conseguenza certi parametri economici. Primi approcci, primi sondaggi, ma la pista Barça per Brozovic è senza dubbio da monitorare con attenzione. Ed è anche la pista principale che, almeno per adesso, stanno valutando le due società.