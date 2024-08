Ufficiale Brozovic saluta la nazionale croata: "Chi è così pazzo da dire addio dopo 99 presenze?"

vedi letture

Marcelo Brozovic saluta la nazionale croata. Il centrocampista dell'Al Nassr, 31 anni, ha spiegato la sua decisione in una lettera aperta pubblicata sui social: "Mi conoscete abbastanza bene per sapere che non sono uno di molte parole, quindi in realtà basterebbe un solo numero per questa lettera d'addio: 99. Ho avuto l'onore di giocare tante volte nella Nazionale croata e con quel numero chiuderò la mia carriera in Nazionale.

Ho sempre dato il massimo impegno, energia, forza e passione per la Croazia. È lo standard stabilito da molti grandi giocatori prima di me, lo standard a cui tutti abbiamo aspirato in questa generazione indimenticabile, e lo standard a cui tutti quelli che verranno dovranno aspirare. Sento di aver affrontato e ottenuto tutto ciò che avrei potuto desiderare con la Croazia e che è tempo di inserire nuove forze che diano il cento per cento, perché questa è l'unica cosa che conta.

99 partite. Contengono i ricordi più importanti della mia vita calcistica e sono infinitamente grato di aver avuto il privilegio di far parte di questa squadra. Grazie a tutti i selezionatori e a tutti i membri dello staff, nonché al team della Federazione, perché tutti contribuiscono a creare quell'atmosfera vincente.

Un grande ringraziamento va alla mia famiglia, perché mi sostiene sempre. Sono felice di aver potuto condividere questi momenti con loro, così come con i tifosi.

È difficile dire addio alla nazionale, è difficile dire addio ai compagni di squadra. È difficile dire addio a Luka e Kova, ne abbiamo passate tante ed è stato un piacere incredibile giocare con loro. E a tutti gli altri, perché sapevamo dare il cento per cento in campo. So quanto mi mancherà tutto: ogni pasto, la tensione prima della partita, l'orgoglio di giocare, l'emozione di celebrare grandi vittorie con i tifosi, e quel lunedì qualunque in cui ci riuniamo, ci abbracciamo e continuiamo da dove abbiamo interrotto l'ultima volta.

Ma lo show deve andare avanti e noi che partiamo resteremo i più grandi tifosi. La Croazia ha e continuerà ad avere una grande squadra. 99. Qualcuno si chiederà: "Allora, chi è così pazzo da dire addio dopo esattamente 99 partite?". È più di quanto avrei potuto desiderare e allo stesso tempo è stato meglio di quanto avrei potuto sognare. Ed è per questo che quelle 99 partite sono state epiche!".