tmw Torino, Schuurs vicino alla squadra: presente all'Olimpico in stampelle

Perr Schuurs continua ad essere vicino alla squadra. Il difensore del Torino si è operato dopo il brutto infortunio capitatogli con l'Inter ed ha ricostruito il crociato. L'olandese adesso dovrà rimanere ai box per circa 7-8 mesi, anche perché è molto pericoloso forzare il recupero e far rientrare un calciatore in campo prima del dovuto.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com però, Schuurs è presente in stampelle stasera all'Olimpico Grande Torino per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone, a testimonianza di quanto tenga ai suoi compagni e alla causa. Il Torino lo aspetta e spera di potergli dedicare una nuova vittoria dopo quella di Lecce.