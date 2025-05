Inter, le chance di Zielinski e lo spiraglio Frattesi. Intanto parte la caccia ai biglietti per Monaco

Simone Inzaghi farà turnover con il Torino, un po’ per scelta e un po’ per necessità. Oltre a Lautaro e Pavard, ieri si è fermato Henrikh Mkhitaryan, 36enne bionico che con il Barcellona è uscito dolorante e del resto ha vissuto una stagione di straordinari. Uno dei tanti elementi di valutazione in vista del futuro: con i granata toccherà a Zielinski, protagonista di alti e bassi anche a causa di qualche problema fisico. L’arrivo di Sucic a giugno, sulla carta proprio in quella casella, apre la porta a possibilità novità, anche se è prematuro immaginare il centrocampo del futuro. Ci potrebbe essere anche Davide Frattesi, che potrebbe mancare con i granata perché non era al meglio neanche col Barça, ma autore di un gol che può indurre a ripensamenti anche in vista del futuro. Non è meglio essere il dodicesimo all’Inter che giocare titolare altrove?

È caccia al ticket per Monaco. Mentre ci si interroga sul turnover e le scelte per il futuro, i tifosi nerazzurri puntano a ottenere un tagliando per il grande appuntamento con il PSG del 31 maggio. Un biglietto per la finale di Champions può costare fino a 6.500 euro in categoria 4, ma per i posti top dell’Allianz Arena si arriva a 22.000 euro su siti di rivendita semi-legali, seppur affidabili. Online si trovano anche cifre da 70.000 euro per PSG-Inter, nonostante i tentativi di arginare il bagarinaggio virtuale. La UEFA ha destinato 18.000 tagliandi a ciascuna finalista, mentre i restanti 38.700 (su 64.500 totali) sono stati venduti ad aprile e oggi valgono cifre folli.

L’Inter ha confermato che la domanda supera l’offerta. Fino alle 10 di lunedì 12 maggio, i tifosi possono richiedere un codice per accedere ai canali UEFA, unici abilitati alla vendita. I prezzi ufficiali vanno da 70 a 950 euro. Servono la tessera Siamo Noi e quella Inter Club. Il codice è nominale e valido per un solo biglietto. Code virtuali di oltre 30.000 utenti e polemiche sui social tra “fedelissimi” completano il quadro.