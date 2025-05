Gli elogi speciali di De Bruyne per il Napoli di Sarri e il sogno possibile di Manna e ADL

Un sogno che sembra impossibile ma che Giovanni Manna col placet di Aurelio De Laurentiis e di Andrea Chiavelli sta provando a portare avanti. Kevin de Bruyne in azzurro. Difficile per costi, visto che guadagna attualmente 14 milioni di euro in Premier League al Manchester City e pure per concorrenza. Perché KDB sul tavolo ha una faraonica offerta dall'Arabia Saudita e anhce un'altra scelta, di vita, di fine carriera, ma anche verso la quale il belga ha sempre strizzato l'occhio. La Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire, una squadra che costruirebbe il progetto attorno a lui.

Però Napoli… Manna lo ha incontrato, ha parlato col padre Herwig e anche coi legali. Sul tavolo c'è un progetto biennale con bonus alla firma a cifre chiaramente più basse: 8 a stagione per due stagioni con un'altra di bonus. Un extra budget per un colpo 'alla Higuain', per il 33enne di Dongen, cresciuto nella squadra del suo paese, prima di entrare nell'Academy del Genk e da lì al Chelsea, ancora al Genk, al Werder Brema, al Wolfsburg e poi al Manchester City dove è diventato uno dei più grandi al Mondo.

Che carriera, quanti trofei. KDB ha conquistato 19 trofei con i Citizens dal 2015. Il suo palmarès include 6 Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24), 1 Champions League (2022-23), 2 FA Cup (2018-19, 2022-23) e 5 Coppe di Lega (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21). A questi si aggiungono 3 Community Shield (2018, 2019, 2024), 1 Supercoppa UEFA (2023) e 1 Mondiale per Club (2023).

Un sogno che può diventare realtà. In passato, in un'intervista al Guardian nel 2017 dopo una gara contro il Napoli di Maurizio Sarri, ebbe modo di elogiare proprio gli azzurri. "Sono una squadra che gioca un calcio di alta qualità, intenso, strutturato. Sarà dura", disse nell'ottobre 2017 prima della vittoria per 2-1, "hanno un modo chiaro di giocare e seguono il piano con coerenza. Si vede che sanno esattamente cosa stanno facendo". Parole d'elogio per Sarri, lo studio del Napoli dove avrà sicuramente avuto modo anche di vedere lo spettacolo degli spalti del Maradona. Quelli che potrebbero essere i suoi.