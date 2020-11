TOP 100 TMW - Ibanez che sorpresa. Milenkovic ormai è un big. Posizioni dalla 70^ alla 66^

vedi letture

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 70 alla 66:

70 - ROGER IBANEZ (Roma) 6.21

Il suo arrivo dall'Atalanta sembrava fosse un colpo di testa. Perché non aveva ancora dimostrato tutte le sue qualità, se non con un retropassaggio rischioso con il Genoa e un liscio che gridava vendetta a Kharkiv, contro lo Shakhtar Donetsk. Invece Paulo Fonseca ha deciso di dargli quella fiducia che gli mancava, con prestazioni di alto livello. Oramai è titolare fisso, solo un'insufficienza contro il Milan.

69 - CRISTIANO BIRAGHI (Fiorentina) 6.21

Probabilmente il miglior acquisto della Fiorentina, anche se acquisto non lo è fino in fondo. Il laterale sinistro ha ritrovato minutaggio, assist e pure un gol, contro lo Spezia, per l'iniziale 2-0 della sfida terminata poi 2-2. Sembra che abbia raggiunto la sua naturale maturazione, giocando più da ala aggiunta che da esterno di difesa. Sembra anche l'unico ad avere avuto un'evoluzione nell'ultima stagione.

68 - EMIL AUDERO (Sampdoria) 6.21

Mai un'insufficienza per il portiere della Sampdoria, ma nemmeno un voto altissimo. Quasi a sottolineare come i blucerchiati di Ranieri abbiano trovato la giusta quadratura nella tenuta difensiva. dopo un'annata con qualche gol subito di troppo. Per ora non servono miracoli per entrare nei primi cento.

67 - NIKOLA MILENKOVIC (Fiorentina) 6.21

Dovrebbe essere la stagione della consacrazione, anche perché la crisi dovuta al Coronavirus ha indotto la Fiorentina a non svendere uno degli asset più importanti della retroguardia. Milenkovic piace e piaceva al Milan, ha già segnato in questa stagione e ha trovato una continuità di rendimento. Da capire cosa succederà col cambio allenatore, magari con una retroguardia a quattro.

66 - RODRIGO DE PAUL (Udinese) 6.21

Vera e propria anima dell'Udinese, è il giocatore con la media voto più alta per i bianconeri. Discorso abbastanza simile a quello fatto per Milenkovic, perché la valutazione dell'Udinese rimane altissima e lui ha rifiutato le proposte di Zenit San Pietroburgo e Rennes nell'ultimo calciomercato. Da seguire con attenzione, ha preso solamente un'insufficienza nonostante la vena realizzativa non sia ancora quella della scorsa stagione.