TOP 100 TMW - Saelemaekers ora titolare, Hakimi sprint. Le posizioni dalla 45^ alla 41^

vedi letture

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 45 alla 41:

45 - KOSTAS MANOLAS (Napoli) 6.33

Il rischio di finire dietro alla coppia Maksimovic-Koulibaly nelle scelte di Gattuso era davvero alto, ma il greco ha ritrovato la continuità di rendimento che lo ha contraddistinto nelle sue esperienze alla Roma. Nessuna insufficienza nelle sei sfide finora giocate, con quattro ottime prestazioni che lo fanno diventare uno dei migliori difensori centrali.

44 - DANILO (Juventus) 6.33

Redivivo, considerando che è uno dei migliori della Juventus che non arrivano praticamente mai al tiro. Riesce a destreggiarsi bene in tutte le posizioni in cui lo inserisce Pirlo, quasi sempre preciso e pulito. Ottimo nella difesa a tre, ha due lievi insufficienze ma anche quattro partite in cui è stato promosso in maniera decisa, anche contro la Lazio dove è stato uno dei migliori.

43 - ACHRAF HAKIMI (Inter) 6.33

Partenza sprint per chi è abituato a correre su e giù per la fascia. Se è vero che l'Inter di Antonio Conte fa molto più fatica rispetto all'anno scorso, di sicuro non è colpa sua. Hakimi è velocissimo, sembra quasi imprendibile sulla propria corsia, arrivando spesso anche alla conclusione. Sarebbe da vedere in un modulo più offensivo, già così è considerato il miglior acquisto della sessione estiva. Sulla sua media pesa un 5,5 contro il Parma, ma anche il gol sbagliato nel derby da pochi passi.

42 - HANS HATEBOER (Atalanta) 6.33

È partito forte, fortissimo, tanto che sembra avere concluso le sue cartucce alle prime due sfide contro Lazio e Torino, quando sono arrivati due gol e due sette in pagella. Per il resto sufficienze fisse che seguono perfettamente l'andamento dell'Atalanta dall'inizio della Champions League, con la squadra di Gasperini che ha preferito puntare più sulle coppe che sulla A.

41 - ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan) 6.36

Buonissime le prestazioni dell'ala belga, come quelle di quasi tutto il Milan, tanto da non avere ancora preso un'insufficienza, pur avendo giocato tutte quante le partite e rubato il posto da titolare a Castillejo. Quasi sempre sostituito, ha già siglato il suo primo gol in questa stagione contro la Roma, con un bell'inserimento dopo una giocata di Rafael Leao.