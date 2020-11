TOP 100 TMW - Ospina meglio di Meret, Ramsey a intermittenza. Le posizioni dalla 65^ alla 61^

vedi letture

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 65 alla 61:

65 - AARON RAMSEY (Juventus) 6.25

Solamente quattro partite giocate, un ottimo principio di campionato con un 7 e poi tre sufficienze, senza infamia e senza lode, considerando che quella contro il Napoli non è stata giocata. Se il suo problema principale erano gli infortuni, non si può dire che abbia una buona stella a guidarlo: si è fermato contro il Ferencvaros e ha saltato la Lazio.

64 - ANTONIO CANDREVA (Sampdoria) 6.25

Tre prestazioni pienamente convincenti con la Sampdoria, contro Benevento - dove firma un assist - Fiorentina (da migliore in campo) e Lazio, poi solo un quarto d'ora contro il Genoa e infine la sconfitta netta, seppure principalmente non per colpa sua, contro il Cagliari. Per ora l'impatto con la nuova realtà soriana è stato ottimo, uomo quasi perfetto per il 4-4-2 di Ranieri.

63 - WOJCIECH SZCZESNY (Juventus) 6.25

La stagione della Juventus ha alti e bassi, ma il portiere polacco per ora non demerita con le sue prestazioni. Nessuna insufficienza, qualche gol preso di troppo (non per demerito) ma anche un'alternanza con Gianluigi Buffon che ha già due presenze in questo campionato. Bravo contro la Roma su Mkhitaryan, rappresenta una sicurezza per il reparto difensivo.

62 - IVAN PROVEDEL (Spezia) 6.25

La sua è una storia abbastanza particolare. Perché era rimasto praticamente senza una porta, visto che all'Empoli non avrebbe mai giocato da titolare. Invece dopo la retrocessione con la Juve Stabia in Serie B, ritrova un posto addirittura in Serie A dopo l'infortunio di Jeroen Zoet. Quando l'olandese tornerà a disposizione bisognerà capire chi sarà il numero uno, anche se però ora Provedel non lo sta facendo rimpiangere.

61 - DAVID OSPINA (Napoli) 6.25

L'eterno dilemma per il Napoli di Gennaro Gattuso, sin dal suo insediamento: puntare su Alex Meret, un investimento per il presidente De Laurentiis, oppure lasciare scegliere il proprio tecnico la gerarchia, con il colombiano che è preferito per la bravura con i piedi e la capacità di far partire il gioco dal basso? Per ora Ospina sta vincendo la concorrenza, anche in virtù di grandi prestazioni. Praticamente da migliore in campo quella contro il Bologna, dove ha mantenuto la porta imbattuta.

