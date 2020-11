TOP 100 TMW - Karamoh supplente, Nandez diventa insostituibili. Le posizioni dalla 60^ alla 56^

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 60 alla 56:

60 - YANN KARAMOH (Parma) 6.25

Discreto inizio di anno per Yann Karamoh che è stato chiamato più volte a sostituire i centravanti infortunati (Inglese e Cornelius) finora con buone prestazioni. Sei presenze e solamente una lieve insufficienza, per il resto voti lusinghieri e un 7 in pagella che coincide con il gol all'Hellas Verona, attualmente unica vittoria per questo inizio di stagione ducale.

59 - MATTEO RICCI (Spezia) 6.25

Un assist nella sfida contro il Sassuolo alla prima di campionato, poi grande quantità per il centrocampista dello Spezia, utilizzato spesso come interno, quindi più deputato a rompere il gioco che non a inserirsi in zona gol. La valutazione è certamente positiva finora, perché c'è solo un voto negativo (un 5,5) ma anche un 7 nella vittoria contro il Benevento che ha alzato la media voto.

58 - MORTEN THORSBY (Sampdoria) 6.29

È un crescendo per il centrocampista danese della Sampdoria, che ha iniziato la stagione con due 5,5, ma poi non ha più sbagliato un colpo, arrivando pure a un voto altissimo nella grande vittoria contro l'Atalanta, dove un suo inserimento ha dato il raddoppio e battuto Sportiello con un colpo di testa. Una felice sorpresa per chi è arrivato in Italia in sordina.

57 - FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria) 6.29

Poteva sembrare il canto del cigno, quello di due anni fa, per il centravanti della Samp. Anche perché nella scorsa stagione Quagliarella, pur andando in doppia cifra, non era riuscito a lasciare il proprio marchio sulle vittorie della squadra di Ranieri. In questo inizio di stagione sono già quattro i gol in campionato (un paio bellissimi), con una sola stecca, contro il Cagliari nell'ultima: anche l'espulsione di Augello e l'inferiorità numerica hanno giocato un ruolo.

56 - NATHITAN NANDEZ (Cagliari) 6.29

Praticamente inarrestabile contro la Sampdoria, Nandez ha fatto alzare enormemente la sua media voto, ma è il migliore del centrocampo isolano in questo momento. Al netto dei gol, è anche la tecnica e la forza fisica a far brillare l'uruguagio rispetto ai compagni di reparto. La sensazione è che senza Covid poteva andare via nella scorsa estate: se migliora in zona gol rischia di diventare insostituibile e uomo mercato per cifre altissime.

