TOP 100 TMW - Calabria bifronte, Martinez altalenante. Le posizioni dalla 55^ alla 51^

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 55 alla 51:

55 - GIANLUCA MANCINI (Roma) 6.29

Il ritorno di Chris Smalling e la presenza di Ibanez è completata dalle buone prestazioni dell'ex difensore atalantino, meno abituato rispetto a due stagioni fa ad andare in rete, ma più bravo in fase di copertura. A dire la verità sbaglia davvero pochissimo, trovando anche delle discrete prestazioni. Mai sotto la sufficienza, ottimo contro la Fiorentina alla penultima.

54 - LAUTARO MARTINEZ (Inter) 6.29

Un inizio ottimo oppure in sordina? C'è poco equilibrio nel valutare le prestazioni del centravanti argentino, chiamato a fare la differenza ma spesso finito nel tritacarne per le sue mancanze in zona gol dopo le attenzioni del Barcellona. Ottimo all'inizio con tre sette di fila, poi tre insufficienze fino alla buonissima prestazione con l'Atalanta, griffata con il gol del momentaneo 1-0.

53 - ANDREA CONSIGLI (Sassuolo) 6.29

Non si può dire che il portiere del Sassuolo non sia uno dei migliori nelle classifiche di rendimento ogni anno, anche perché la formazione di De Zerbi - molto offensiva - permette al proprio numero uno di fare una discreta figura, solitamente. In questa stagione c'è stata più tranquillità dalle sue parti: cinque volte "solo" sei in pagella, ma per due volte sono arrivati dei sette, blindando la porta.

52 - HAKAN CALHANOGLU (Milan) 6.29

Se il Calhanoglu dopo il lockdown era sembrato tornare ad altissimi livelli, tanto da potere chiedere circa 6 milioni di euro di ingaggio per il rinnovo - anche se probabilmente sarà tenuto a più miti consigli dal Milan - per ora sono arrivati solamente due assist durante questo campionato. Il turco sta comunque dando ampiamente il suo contributo per il primo posto rossonero finora.

51 - DAVIDE CALABRIA (Milan) 6.29

Come sarebbe la pagella di Calabria se non fosse stata inficiata sia dall'autorete contro l'Hellas Verona, poi per il gol fatto e giustamente annullato subito dopo? Perché se è vero che Bologna e Siviglia non hanno fatto sul serio in estate - altrimenti sarebbe stato lasciato andare via - in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di essere un calciatore differente rispetto agli anni scorsi. In panchina tutti i contendenti per un ruolo, anche se fanno bene come Dalot.