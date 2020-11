TOP 100 TMW - Caicedo ultimo minuto, Zappa già due assist. Le posizioni dalla 50^ alla 46^

vedi letture

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 50 alla 46:

50 - ELSEID HYSAJ (Napoli) 6.30

Il Napoli di Gattuso ha un equilibrio differente a quello degli anni scorsi, il merito è anche dell'albanese che si è adattato a giocare su una fascia differente dalla sua, ritrovando una maglia da titolare come equilibratore della fase difensiva quando Di Lorenzo prova a spingere. Senza infamia, con discreta gloria, è uno degli esterni migliori del campionato.

49 - BRAHIM DIAZ (Milan) 6.30

Non è un titolare del Milan, perché al suo posto c'è Hakan Calhanoglu ed è difficilissimo da scalzare. Però ha già segnato un gol in campionato, fatto vedere cose più che discrete e fatto capire di essere una buona alternativa agli undici titolari. Per ora non sono arrivate insufficienze nelle prime cinque partite giocate, davanti peraltro anche al turco per media voto.

48 - FELIPE CAICEDO (Lazio) 6.30

Difficile vedere qualcuno più altalenante dell'ecuadoriano in questa stagione. Perché se è vero che i suoi gol sono pesantissimi, soprattutto nelle ultime due partite contro Torino e Juventus, dall'altra quando non c'è l'acuto in zona Caicedo il rischio di insufficienza è grosso. I due 7,5 raccolti contro le torinesi hanno alzato una media che altrimenti sarebbe stata davvero bassina. Ma le sue reti sono valse quattro punti sugli ultimi quattro.

47 - GABRIELE ZAPPA (Cagliari) 6.30

Cinque presenze, nessuna insufficienza, seppur nessuno squillo. Un'ottima dimostrazione di continuità per chi è arrivato in Serie A da poco, dopo un'annata comunque più che discreta al Pescara con cinque gol, seppur in ruolo particolarmente difensivo. In attesa del primo gol in campionato ha già fornito due assist ai suoi compagni, con la sua valutazione che finora è comunque più che discreta.

46 - MATTIA PERIN (Genoa) 6.33

Non è semplice essere il portiere del Genoa in questo periodo storico. Perché non si può dire che la difesa rossoblù sia la più ermetica del campionato, ma al netto delle reti subite Perin ha più volte salvato i suoi dalla capitolazione, tanto da essere uno dei pochi a non avere mai preso insufficienze, il terzo portiere per rendimento dell'intera Serie A. Un buon modo per ripresentarsi sin dalla prima giornata dopo qualche stagione da rincalzo.