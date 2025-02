Ufficiale Torino, acquistato Biraghi dalla Fiorentina. Il comunicato con tutti i dettagli

Ufficiale, il difensore Cristiano Biraghi lascia la Fiorentina in cui era il capitano e diventa un nuovo giocatore del Torino.

Di seguito il comunicato dell'acquisto di Biraghi per il Torino, rilasciato dai granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi".

E ancora, prosegue e conclude la nota: "Biraghi è nato a Cernusco sul Naviglio il 1° settembre 1992. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Atalanta e Inter, ha debuttato tra i professionisti con la società meneghina il 24 novembre 2010 nella gara di Champions League contro il Twente. Nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Juve Stabia, Cittadella, Catania (con cui ha esordito in Serie A il 15 settembre 2013), Chievo e Granada, quest'ultima nel massimo campionato spagnolo. Nel 2016 è stato acquistato dal Pescara, neopromosso in Serie A: per lui con gli abruzzesi in totale 37 partite, un gol e 4 assist. Dal 2017 ad oggi, con l'eccezione dell'annata 2019/'20 disputata tra le fila dell'Inter, ha vestito la maglia della Fiorentina, diventandone anche il capitano: in sei stagioni e mezza ha collezionato 266 partite, firmato 15 reti e servito 41 assist tra competizioni nazionali ed europee. Per lui anche 16 presenze, un gol e 4 assist con la Nazionale italiana. Tutto il Torino Football Club accoglie Cristiano Biraghi con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".