Torino, Vlasic dopo il successo sulla Carrarese: "Dobbiamo essere più cattivi"

Il croato dopo il successo sulla Carrarese: "Era importante vincere, ma dobbiamo essere più cattivi per segnare il secondo e terzo gol".

Dopo il successo di misura contro la Carrarese, che ha permesso al Torino di conquistare il passaggio del turno in Coppa Italia, Nikola Vlasic ha commentato la prestazione dei granata ai microfoni di Mediaset. Il croato ha sottolineato l'importanza del risultato, senza nascondere la necessità di migliorare sotto porta.

"Sapevamo che era una partita in cui non potevamo sbagliare. In Coppa Italia, se perdi sei fuori. È stato quindi molto importante vincere, anche grazie a Gio che ha sbloccato la gara. Oggi è stata una partita difficile, perché abbiamo affrontato una squadra molto bassa e non era semplice creare tante occasioni. Dobbiamo però essere più cattivi e cercare di segnare il secondo e il terzo gol prima. Sono contento per la squadra e per il Toro".