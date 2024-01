Ufficiale Torino, ceduto Radonjic al Maiorca: c'à l'ufficialità. Prestito con obbligo condizionato

vedi letture

Adesso è ufficiale: Nemanjia Radonjic lascia la Serie A e si trasferisce al Maiorca in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ad annunciarlo è stato il Torino, con il seguente comunicato: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Real Club Deportivo Mallorca, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni e opzione per il club spagnolo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanjia Radonjic. Il Torino saluta Nemanjia con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".

Il saluto sui social di ieri.

"Grazie a tutti, soprattutto ai tifosi che sono stati sempre con me e mi hanno spinto avanti. Mi dispiace che sia finita così, nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Ma vedrò sempre Torino come casa mia: vi voglio bene", il messaggio di Radonjic sui suoi canali social dopo la partenza per la Spagna.

Arriva Lovato.

Nella giornata di ieri il club granata ha accolto Matteo Lovato, difensore che torna a lavorare con Ivan Juric dopo l'avventura all'Hellas Verona. Accordo raggiunto con la Salernitana sulla base di un prestito con diritto di riscatto: Lovato nelle ultime ore ha svolto le visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.