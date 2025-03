Torino, Coco: "Vanoli è un grande allenatore, con Maripan possiamo migliorare ancora"

Saul Coco, difensore del Torino, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio contro la Lazio: "Sto crescendo bene, cerco sempre di migliorare e ascoltare. Abbiamo un grande allenatore, per me è un'esperienza nuova e il modo migliore per imparare è giocare. Penso di essere sulla strada giusta".

Com'è cambiato il modo di difendere?

"Prima giocavamo a 5, era un sistema diverso. Io e Maripan abbiamo imparato, ma la cosa positiva è che adesso possiamo giocare in entrambi i modi e più giochiamo insieme e maggiore sarà l'intesa per fare ancora meglio".

Giocare così alto ti piace?

"Mi piace andare a prendere il trequartista, la difesa della profondità è un vantaggio che ho. Per me non è un problema, il mister ci chiede di essere aggressivi".