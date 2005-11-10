Torino, nome nuovo per la difesa: contatti avviati col Leicester per Ben Nelson

Nome nuovo per la difesa del Torino, col presidente Cairo e il ds Petrachi che stanno lavorando insieme al nuovo tecnico Ignazio Abate per la costruzione della rosa del prossimo anno. Ed in questo senso, racconta Sky Sport, l'ultima pista porta in Inghilterra e nello specifico al Leicester City, dove gioca Ben Nelson.

Difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro classe 2004, il club granata ha già avviato i contatti col club britannico per capire la fattibilità dell'operazione. Nell'ultima stagione in Championship, Nelson ha raccolto un totale di 27 presenze con all'attivo anche un gol e un assist.