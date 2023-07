Torino, domani esami per Milinkovic-Savic dopo il risentimento al flessore accusato ieri

Dopo lo stop arrivato nella giornata di ieri, con Vanja Milinkovic-Savic che ha avvertito un fastidio al flessore sinistro ed è stato tenuto nell'allenamento del lunedì, il Torino ha programmato delle visite mediche specifiche per il portiere per valutare l'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. L'estremo difensore si sottoporrà ad alcuni esami nella giornata di domani direttamente dal ritiro di Pinzolo, sperando che non si tratti di niente di grave.

L'Inter su di lui.

L'Inter va alla ricerca del nuovo portiere, dopo gli addii di Samir Handanovic e Andre Onana e oltre ai nomi noti come Sommer, Trubin e Audero, l'ultima pista porta a Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un sondaggio in queste ore per l'estremo difensore dei granata, ma la trattativa è comunque in salita, visto che Urbano Cairo non ha intenzione di cedere il serbo se non a titolo definitivo, formula che i nerazzurri non gradiscono. La richiesta del Torino, sempre per la cessione a titolo definitivo, sarà comunque alta e difficilmente la trattativa arriverà alla fumata bianca, me potrebbe comunque aprirsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. In quel caso le chance per i vice campioni d'Europa sarebbero di più, con novità attese nei prossimi giorni.