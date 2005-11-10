Napoli, rientro immediato per Milinkovic-Savic: il portiere ha già smaltito la febbre
Archiviata l'amichevole contro la Carrarese, il Napoli è tornato in campo per l'ultima seduta di allenamento del ritiro di Dimaro. Sul campo di Carciato la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha svolto una sessione prevalentemente incentrata sul lavoro aerobico, con esercitazioni pensate per mantenere elevata l'intensità fisica e favorire il recupero dopo l'impegno disputato poche ore prima.
Milinkovic-Savic torna a disposizione
Le indicazioni più incoraggianti sono arrivate dall'infermeria. Vanja Milinkovic-Savic ha infatti lavorato regolarmente con il resto del gruppo, prendendo parte all'intera seduta senza svolgere programmi differenziati. Un rientro che rappresenta un segnale positivo per lo staff tecnico, impegnato a recuperare tutti gli effettivi in vista della seconda parte della preparazione estiva.
Ora la seconda fase della preparazione
Con l'allenamento odierno si conclude ufficialmente il ritiro di Dimaro. Dopo alcuni giorni di riposo, il Napoli si ritroverà a Castel di Sangro, dove Allegri proseguirà il lavoro tattico e atletico in vista dell'inizio della nuova stagione, con ulteriori test amichevoli utili a mettere minuti nelle gambe e consolidare i meccanismi della squadra.