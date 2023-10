Torino, Gemello in scadenza: iniziata la trattativa per il rinnovo, perderlo sarebbe un autogol

Il Torino non vuole perdere Luca Gemello, secondo portiere alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic e in scadenza di contratto al termine della stagione. Come da normative, a gennaio il ragazzo potrebbe già trattare e firmare per un altro club e da inizio febbraio depositare il nuovo contratto. E vista l'età (23 anni compiuti a luglio) e le oggettive potenzialità già evidenziate nell'ultimo biennio, il rischio è davvero alto.

Muro granata in estate

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in estate lo voleva il Lecco, che gli avrebbe consegnato una maglia da titolare in B, ma il club granata alzò il muro e non volle mai scendere a patti. Gemello è rimasto volentieri, ben motivato, pur se la presenza dell’inattaccabile Vanja gli ha sempre levato la possibilità di emergere, di crescere anche in partita e non solo negli allenamenti.

Ingaggio da Primavera

Il giovane portiere attualmente guadagna ben poco rispetto all'importanza del ruolo. Gemello si è portato dietro il vecchio contratto che aveva in Primavera, le trattative già cominciate dovranno condurre a un esito positivo entro Natale sia quanto al prolungamento sia quanto all’adeguamento salariale. Il club granata non può permettersi di perdere a zero un portiere di talento come lui, sarebbe un clamoroso autogol.