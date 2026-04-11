Torino-Hellas Verona, i convocati di D'Aversa: assenti Zapata, Aboukhlal e Nkounkou
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Il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Verona. Per la gara che i granata disputeranno fra le mura amiche non ci saranno gli indisponibili Zapata, Aboukhlal e Nkounkou. Questa la lista completa.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone.
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