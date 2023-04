Torino, Ilic si trasforma in trascinatore e diventa leader: "Crediamo all'Europa"

vedi letture

Il Toro è la bestia nera della Lazio, Juric è la maledizione di Sarri: basta il primo gol in granata di Ilic per espugnare la Capitale, ma è una prova di maturità e organizzazione difensiva. Zero reti subite tra andata e ritorno dal secondo miglior attacco della A è una soddisfazione enorme, il croato conferma con i fatti che la stagione dei suoi ragazzi non è ancora finita. La nota più lieta, al di là della prestazione solida e concreta, è rappresentata da Ivan Ilic. Il centrocampista è diventato finalmente decisivo, il serbo ha realizzato la sua prima rete in granata: la sua ultima gioia in serie A risaliva addirittura al 27 agosto del 2021. E, soprattutto, dopo appena tre mesi sotto la Mole, è già diventato un leader.

“Crediamo all’Europa”

Le sue parole nel post-partita, infatti, sono molto chiare. “Crediamo al settimo posto, speriamo di poterci arrivare – dice dopo tre punti pesantissimi conquistati nella Capitale – anche perché il Toro è da tanti anni che non gioca in Europa: siamo più uniti e dobbiamo lavorare, perché poi ciò che facciamo in allenamento si tramuta poi sul campo”. Un sogno, più che un obiettivo, anche perché la classifica parla chiaro: al momento il settimo posto dell’Atalanta è a sette lunghezze, ma gli orobici devono ancora disputare la giornata in corso. La graduatoria, però, soddisfa tanto Juric: “Abbiamo una classifica magnifica, questi ragazzi meritano sostegno – il pensiero dell’allenatore – e questa squadra non sta facendo bene, di più: abbiamo tantissime motivazioni per il finale di stagione”. Ci sono ancora sette gare per dare un senso a questo rush finale di stagione: nel prossimo turno ci sarà proprio Toro-Atalanta.