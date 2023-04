Torino, Juric: "Manca qualcosa per arrivare al top. Soddisfatto ma meritavamo di vincere"

Al termine della sfida pareggiata dal suo Torino, Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di SKY.

E' soddisfatto o rammaricato per il risultato?

"La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stat cinici. Dopo mezz'ora giocata in quel modo, andare in svantaggio non facile. Abbiamo rialzato la testa e trovato il pareggio, poi abbiamo avuto altre due o tre palle per poter vincere. Loro sono una buona squadra con grande qualità ed è un peccato aver pareggiato ma sono soddisfatto della prestazione".

Manca qualcosa per fare il salto di qualità?

"Manca sempre qualcosa, è normale. Questa prestazione, insieme ad altre passate, fanno capire che manca un pò per essere veramente forti. I ragazzi, però, fanno quello che gli chiedo e sono un ottimo gruppo".

Quanto sta crescendo Sanabria e su cosa ha lavorato?

"Abbiamo lavorato su questo movimento (vedendo le immagini del gol). Deve attaccare di più la porta e sta facendo più gol cosi, come quello fatto alla Juve. Oggi poteva fare qualcosa in più".

Le sue parole hanno fatto bene anche a Radonjic

"La vita è cosi, dopo lo shock del cambio con la Juve ha reagito bene. Oggi è stato fortunato ma ha fatto tutto ben. Sono molto contento della sua prova".

Quanto c'è di Juric nella crescita dei difensori?

"i ragazzi dall'inizio stanno facendo bene. Concediamo poco e aiuta molto il lavoro che fa tutta la squadra. Siamo felici per Buongiorno che è un ragazzo del vivaio, nato a Torino. Anche Schuurs sta facendo bene e il fatto che non sia stato convocato in Nazionale mi ha sorpreso".

Le basterà fare 51 punti o vuole qualcosa in più?

"Mi dispiace non aver vinto oggi perché dopo quella prima mezz'ora dovevamo essere avanti di 2/3 gol. Io voglio che i ragazzi crescano. Penso che possiamo fare un bel filetto, sono fiducioso per le prossime 10 partite".

Sul futuro?

"Io ho ancora un anno. I contratti sono solo una garanzia economica per gli allenatori che vengono esonerati. Vogliamo fare meglio dello scorso anno questa è la mia idea, poi si vedrà. La squadra sta facendo bene e sono convinto che possiamo crescere ulteriormente".