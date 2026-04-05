Torino, possibile cambio al vertice: interessamenti da Londra, Fassone come advisor

Il Torino potrebbe passare in mani straniere. Stando a quello che riporta Tuttosport il dossier relativo al club granata sta destando interesse a Londra, tra coloro che progettano investimenti nel settore sportivo. Inoltre, pare che possa intervenire anche di un colosso come Lloyds Bank a fungere da garante.

Non si tratta solo di voci, come altre volte sono circolate per quanto riguarda la cessione del Toro. In questo caso, invece, pare che i primi passi ci siano già stati. I possibili acquirenti starebbero studiando la proposta da strutturare entro la fine del campionato. Giusto in tempo per poter poi a quel punto - qualora le trattative entrassero nel vivo portando al closing - partecipare attivamente con Cairo alla costruzione della rosa per la prossima stagione.

Per ora si parla solo di interesse, a cui deve seguire la vera e propria discesa in campo di in uno o più acquirenti. Cairo, dal canto suo, è pronto ad ascoltare offerte a patto di lasciare il Toro in buone mani. Ecco perché sarebbe stato coinvolto in queste settimane anche un importante studio legale italiano, che avrebbe il compito di preparare e redigere la proposta da sottoporre all’imprenditore alessandrino.

Inoltre, il possibile advisor e punto di riferimento nella trattativa sarebbe un dirigente di lungo corso in Serie A: Si tratta di Marco Fassone, che desidererebbe rientrare in pista nel nostro calcio e il Toro potrebbe essere l'occasione giusta. Da inizio anno, sottotraccia e lontano dai riflettori, si sta dando da fare per individuare e coinvolgere i finanziatori in grado di far alzare il livello al club granata. Secondo quanto filtrerebbe da Londra, la base d’acquisto per rilevare il club ammonterebbe intorno ai 200 milioni. Un segnale di solidità del gruppo interessato ai granata: i tifosi già sosgnano.