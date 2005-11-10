Torino-Roma, i convocati di Gasperini: ci sono Pellegrini, Kone e Lulli

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani, contro il Torino. Arriva la scelta su Manu Kone: il centrocampista ce la fa a recuperare dal fastidio al ginocchio accusato in Champions League contro il Fenerbahce. Anche Lulli e Pellegrini ce la fanno e sono in lista.

I convocati della Roma per la sfida al Torino:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

In conferenza stampa Gasperini aveva spiegato così la situazione sugli infortunati: "Domani recuperiamo pure Pellegrini: lo convoco e lo porto a Torino. Domani ci siamo davvero tutti, giusto Lulli ha un po' di febbre ma già oggi sta meglio. Domani è una partita molto importante. Quindi anche Koné ci sarà? Prova oggi, potrebbe esserci anche lui".