Torino, Vanoli confessa: "Casadei ed Elmas? Il mercato invernale ha dato una grande mano"

vedi letture

Un Torino astuto, dal motore diesel per certi versi, all'U Power Stadium che però supera in scioltezza e per 2-0 il Monza: un gol per tempo di Elmas e Casadei bastano e avanzano per spegnere la piccola fiamma di speranza dei biancorossi. Al contrario, invece, i granata si portano a casa il massimo bottino utile, i tre punti, che mantengono ancora possibile la risalita verso l'Europa dopo aver perso troppi punti per strada.

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match l'allenatore del Toro, Paolo Vanoli, ha commentato il risultato in conferenza stampa: "Era una partita con tante insidie - le prime dichiarazioni riprese da TuttoMonza -: avevamo solo da perdere. Abbiamo affrontato un Monza che doveva solo vincere. Ma siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione: il salto passa tutto dalla giusta mentalità e oggi i ragazzi hanno approcciato bene la partita. Ad un certo punto mi sono arrabbiato perchè stavamo calando l'intensità del giro palla e perché non sempre abbiamo verticalizzato nei momenti giusti una volta recuperata la palla".

Ora il finale di campionato è tutto da giocarsi: "Abbiamo grande qualità ma è fondamentale tenere i piedi per terra. Lotteremo fino alla fine per fare il meglio possibile: lo dobbiamo ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno fatto sentire a casa. Il mercato invernale ci ha dato una grande mano: Elmas, Casadei e Biraghi sono calciatori importanti".



Il tabellino di Monza-Torino

Monza (3-5-2): Turati; D’Ambrosio (26’ st Ciurria), Izzo, Palacios; Pereira, Birindelli (11’ st Urbanski), Bianco, Zeroli (26’ st Vignato), Kyriakopoulos; Keita (31’ st Castrovilli), Ganvoula (11’ st Dany Mota). A disp. Mazza, Pizzignacco, Lekovic, Brorsson, Colombo, Pessina, Forson, Martins, Petagna. Allenatore: Nesta.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei (35’ st Gineitis); Lazaro (23’ st Karamoh), Vlasic, Elmas (45’ st Linetty); Adams (23’ st Sanabria). A disp.: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Sosa, Dembele, Ilic. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 41’ Elmas (T), 66’ Casadei (T)

Ammoniti: Birindelli (M), Palacios (M), Karamoh (T), Coco (T)