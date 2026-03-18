Troppa tattica tra i giovani, Viscidi: "C'è preoccupazione. Devono toccare di più la palla"

Maurizio Viscidi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione del calcio italiano nel suo campo: "I temi fondamentali sono due: la nomina mia di dt del calcio giovanile, che ha il compito di lavorare e armonizzare con le varie componenti già presenti in FIGC, la seconda è la preoccupazione sul divario tecnico del calcio giovanile. La tecnica va rimessa al centro, va ripreso un metodo che è stato un po' perso".

C'è troppa tattica anche tra i giovani oltre che nelle prime squadre?

"Direi di sì, molte volte si cerca la vittoria attraverso la tattica, ma si può arrivarci anche con il miglioramento del singolo, con esercitazioni estremamente pratiche. Anche perché poi il singolo migliorerà il collettivo".

Come la FIGC sta cercando di migliorare?

"La prima cosa è quella di potenziare la nostra presenza nel territorio, al fianco di società e tecnici. Poi pubblicheremo in formato multimediale della metodologia di allenamento in base alle varie fasce d'età e la terza cosa lavoreremo insieme al settore tecnico per aggiornare gli allenatori. Sono i tre pilastri fondamentali del lavoro".

Bisogna formare gli allenatori?

"Per gli allenatori è importante l'aggiornamento continuo. I ragazzi devono toccare di più la palla, non bisogna far confusione tra la parte tecnica e quella cognitiva, ci stiamo lavorando troppo su quest'ultima e di conseguenza sulla tattica".