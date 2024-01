Tutta l'Inter canta insieme alla Curva Nord a Riyadh. E Dimarco fa il capo ultras

vedi letture

L’esultanza dopo il gol di Lautaro Martinez è l’immagine del legame che si è creato tra l’Inter e la Curva Nord, accorsa a Riyadh per la Supercoppa Italiana. Un’ulteriore testimonianza della vicinanza in qualche modo speciale è avvenuta dopo la partita quando i nerazzurri sono andati in massa sotto lo spicchio riservato ai propri sostenitori e hanno intonato cori insieme a loro, a partire dal celebre “per la gente che”. Federico Dimarco invece, vero e proprio beniamino della Curva Nord, ha addirittura preso il megafono e fatto partire un altro coro che simboleggia l’appartenenza alla maglia. Di seguito i video su Instagram postati dall’account ufficiale del club milanese: