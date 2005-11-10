Ufficiale Udinese, è addio con Sava. Il portiere torna in Romania: giocherà con l'Universitatea Craiova

Dopo due stagioni in forza all’Udinese, 23 presenze con 34 gol subiti e 6 clean sheet, il portiere Ravzan Sava torna in patria per vestire la maglia dell’Universitatea Craiova. Lo comunica lo stesso club rumeno sui propri canali social.

“Il portiere Răzvan Sava ha firmato un contratto quadriennale con l'Universitatea Craiova. Valutato a 2,5 milioni di euro, secondo il sito specializzato Transfermarkt, il nuovo portiere del Craiova, 23 anni, vanta un titolo di campione di Romania. Ha inoltre disputato 23 partite con la squadra italiana dell'Udinese. Benvenuto a Craiova e tanti successi nella famiglia biancoblu, Răzvan”.

Per il classe 2002 si tratta della seconda avventura in patria dopo quella con il Cluj, 59 presenze dal 2021/22 al 2024/25, che gli permise di conquistare la chiamata proprio dell’Udinese.