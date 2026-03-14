Live TMW Udinese, Arizala: "Runjaic e compagni mi stanno aiutando molto, sento sempre più fiducia"

23.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Juan Arizala, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Juventus nel ventinovesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23: 42 - Inizia la conferenza stampa.

Ti aspettavi di avere già qualche minuto nonostante Runjaic tenda ad essere cauto con i giovanI?

"Ci siamo allenati molto bene durante la settimana e il mister un po' alla volta mi sta dando più fiducia. I miei compagni mi aiutano molto e il mister mi ha avvisato che avrei potuto giocare uno spezzone".

TMW - In questo momento la coperta è corta su entrambe le corsie visti gli infortuni, per te giocare sulla destra sarebbe un problema?

"Non ho mai giocato sulla fascia destra, ma ovviamente se la squadra dovesse avere bisogno di me anche lì sono pronto. In passato però ho sempre giocato a sinistra".

Qui Cuadrado nel tuo ruolo ha fatto grandi cose, vi siete sentiti?

"Sì ho un gra bel rapporto con Cuadrado, ho un contatto diretto con lui e dal primo giorno in cui sono qui l'ho sentito, ho un'ottima impressione, mi ha dato consigli e voglio dare una bella impressione qui all'Udinese anche io".

23:47 - Finisce la conferenza stampa.